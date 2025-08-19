পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি নিজেদের সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত করতে হবে

শিখো–প্রথম আলো জিপিএ–৫ সংবর্ধনা
পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি নিজেদের সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত করতে হবে
শুধু পাঠ্যবই পড়ার মধ্যে নয়, নিজেকে যুক্ত করতে হবে সৃষ্টিশীল কাজে। বই পড়া, ছবি আঁকা, সংগীতচর্চাসহ নানা কিছুর মধ্যে সেটা হতে পারে। প্রত্যেকের ভেতরে একটা সৃজনশীল সত্তা আছে। সেই সত্তার সঙ্গে যোগাযোগটা শাণিত করতে হবে। তাহলেই শিক্ষার্থীরা স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।
আজ মঙ্গলবার দিনাজপুর শহরের বালুবাড়িতে বন্ধন কমিউনিটি সেন্টারে শিখো–প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও গুণীজনেরা এ কথাগুলো বলেন। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নানা আয়োজনে মেতেছিল কৃতী শিক্ষার্থীরা।
অনেক দিন পর বন্ধুর দেখা পেয়ে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। কেউ ছিল গল্পগুজবে ব্যস্ত, কেউবা ব্যস্ত সেলফি তোলায়। সংবর্ধনার নিবন্ধনের আমন্ত্রণ কার্ড হাতে সারিবদ্ধভাবে নির্ধারিত বুথ থেকে শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট, স্ন্যাকসসহ উপহারসামগ্রী সংগ্রহ করে। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নিবন্ধন করেছিল ১ হাজার ৪৫৮ জন। পাশাপাশি অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল পুরো মিলনায়তন।
ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ১০টা। এরই মধ্যে অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থাপক মুনিরা শাহানাজ চৌধুরীর ঘোষণা, ‘কেমন আছি আমরা?’ মুহূর্তেই ‘ভালো আছি’ বলে উচ্ছ্বাস। এরপরই বন্ধুসভার সদস্যদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। এরপর সম্প্রতি উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
আলোচনার শুরুতে প্রথম আলোর দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের দেওয়া লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। শিক্ষার্থীদের সত্য তথ্য জানতে প্রথম আলো পত্রিকা, কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তা সাময়িকী পড়ার পরামর্শ দেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীজনের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে বন্ধুসভার বন্ধু ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুভূতি প্রকাশ, কবিতা, নৃত্য ও ডি মাইনর মিউজিক্যাল ব্যান্ড দলের সংগীত পরিবেশনায় জমে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান মঞ্চ।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন শিখোর প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল মেহেদী ও আবদুল্লাহ আল নোমান। তাৎক্ষণিক ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা। শিখোর পক্ষ থেকে উত্তরদাতাদের টি–শার্ট ও বই উপহার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রথম আলোর রংপুরের সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক, তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত লেখক ও গবেষক শাকিল রেজা ইফতি, দেশসেরা স্কুল সুব্রত খাজাঞ্চি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র, দিনাজপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা জলিল আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, ডিসি রায়, মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক মাসুদুর রহমান, একরাম তালুকদার প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা নিতে আসা আমেনা–বাকী স্কুলের শিক্ষার্থী আতিফা রহমান বলে, ‘খুবই ভালো লাগছে এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে। জিপিএ–৫ যে একটা বিশেষ কিছু, প্রথম আলো বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। যে বন্ধুরা জিপিএ–৫ পায়নি, তাদের জন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু আমাদের আনন্দ যেন তাদের মন খারাপের কারণ না হয়। তাদের যেন আমরা ভুলে না যাই।’
অভিভাবকদের মধ্যে বদরুল আলম চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী করে তুলতে প্রথম আলোর এটি একটি দারুণ উদ্যোগ। এত সুশৃঙ্খল ও শিক্ষামূলক আয়োজন দেখে আমি সত্যিই অভিভূত। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। খুবই ভালো লাগছে অনুষ্ঠানে আসতে পেরে।’
