শ্রীপুরে জালের সঙ্গে পুকুর থেকে উঠে এল ককটেলসদৃশ বস্তু
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার একটি পুকুর থেকে ককটেলসদৃশ কয়েকটি বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে মাওনা এলাকায় পিয়ার আলী কলেজের একটি পুকুর থেকে মাছ ধরার সময় জালের সঙ্গে একটি শপিং ব্যাগে এগুলো উঠে আসে।
খবর পেয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে সেগুলো উদ্ধার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি নিষ্ক্রিয়করণের কাজ চালায় পুলিশের বোম ডিসপোজাল ইউনিট। পরে সেগুলো শ্রীপুর থানায় নেওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুকুরের ইজারাদার জাহাঙ্গীর আলম জানান, আজ সকাল সাতটার দিকে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে কলেজের পূর্ব পাশের পুকুরে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলেন। সকাল আটটার দিকে জাল টেনে তোলার সময় একটি ভারী শপিং ব্যাগ উঠে আসে। ব্যাগটি খুলে ইট দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছয় থেকে সাতটি ককটেলসদৃশ বস্তু দেখতে পান তাঁরা। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়।
খবর পেয়ে সকাল ৯টার দিকে শ্রীপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নিরাপত্তার স্বার্থে লোকজনকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। একপর্যায়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সেনাবাহিনী ও র্যাবের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। দুপুর সাড়ে ১২টায় বোম ডিসপোজাল ইউনিট বস্তুগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। পরে সেগুলো নিরাপদে থানায় নেওয়া হয়।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাছির আহমদ জানান, বস্তুগুলো আসলে কী এবং ভেতরে কী আছে, তা পরীক্ষা শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে।