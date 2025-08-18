জেলা

ঝিনাইদহে সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলামের দুই দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝিনাইদহ
আজ দুপুরের দিকে ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলামকে আদালতে নেওয়া হয়ছবি: প্রথম আলো

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের পর দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে রাজধানী ঢাকা থেকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

স্থানীয় বিএনপি নেতা আক্তারুজ্জামানের ওষুধের দোকানে ভাঙচুরের মামলায় আজ সোমবার দুপুরে সফিকুলের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঝিনাইদহ আমলি আদালতের বিচারক ওয়াজিবুর রহমান। তাঁকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করলে আদালত দুই দিনের মঞ্জুর করেন।

ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে সফিকুল ইসলাম পলাতক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিএনপির অফিস ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগসহ তিনটি মামলা আছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ঝিনাইদহে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মনজুর মোরশেদ জানান, সফিকুল ইসলামকে ঢাকার একটি বাসা থেকে ডিবি পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে আইনগত প্রক্রিয়ায় তাঁকে ঝিনাইদহে আনা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ঝিনাইদহে মামলা আছে।

২০০৮, ২০১৪ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন শফিকুল ইসলাম।

