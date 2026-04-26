পাইকগাছায় তীব্র লোডশেডিং, বিদ্যুৎ অফিসে বোমা হামলার হুমকি দেওয়ায় যুবক আটক

পাইকগাছায় তীব্র লোডশেডিং, বিদ্যুৎ অফিসে বোমা হামলার হুমকি দেওয়ায় যুবক আটক
খুলনার পাইকগাছায় পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে বোমা হামলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। পরে মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
আটক যুবকের নাম দেবজ্যোতি চক্রবর্তী (৩২)। তিনি পাইকগাছা পৌর এলাকার বাসিন্দা।
সাম্প্রতিক সময়ে পাইকগাছায় বিদ্যুতের লোডশেডিং চরম আকার ধারণ করেছে। এতে জনজীবনে ভোগান্তি নেমে এসেছে। বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার বেলা তিনটার দিকে দেবজ্যোতি মুঠোফোনে পাইকগাছা জোনাল পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) রঞ্জন কুমার সরকারকে ফোন করে গালিগালাজ করেন এবং অফিসে বোমা হামলার হুমকি দেন। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানানো হয়। রাত ৯টার দিকে পৌর বাজার এলাকা থেকে দেবজ্যোতিকে আটক করা হয়।
পরে রোববার সকালে দেবজ্যোতি ভুল স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার অঙ্গীকার করে মুচলেকা দেন। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে পাইকগাছা জোনাল অফিসের ডিজিএম রঞ্জন কুমার সরকার বলেন, ‘এ এলাকায় ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আমরা বরাদ্দ পাচ্ছি মাত্র ৩ মেগাওয়াট। ফলে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায় লোডশেডিং নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।’ তিনি আরও জানান, হুমকির ঘটনায় পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের পক্ষ থেকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
পাইকগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দেবজ্যোতি চক্রবর্তীকে আটক করা হয়েছিল। পরে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে মুচলেকা দেওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।