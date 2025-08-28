জেলা

আনন্দের স্মৃতি আর ভালো মানুষ হওয়ার প্রেরণা নিয়ে বাড়ি ফিরল কৃতী শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি
নেত্রকোনা
নেত্রকোনায় আজ বৃহস্পতিবার শিখো-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। আজ সকালে শহরের মোক্তারপাড়া এলাকায় পৌর মিলনায়তনেছবি: প্রথম আলো

পরীক্ষায় ভালো ফলের পাশাপাশি ভালো মানুষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার শপথ নিয়েছে নেত্রকোনার কৃতী শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে শহরের মোক্তারপাড়া এলাকার পৌর মিলনায়তনে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ অঙ্গীকার করে তারা।

সকাল ১০টার দিকে নেত্রকোনার নিবন্ধিত কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে জেলার বন্ধুসভার সদস্যদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নেত্রকোনা প্রতিনিধি পল্লব চক্রবর্তী। আলোচনার শুরুতে ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’ গান পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী নারায়ণ কর্মকার।

এর আগে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা সকাল সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করেন। অনেক দিন পর বন্ধুদের দেখা পেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা, একে অপরের সঙ্গে ছবিও তোলে। মুহূর্তেই কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল।

আটপাড়া উপজেলার মনসুরপুর গ্রাম থেকে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় উপস্থিত হয় সামিহা বিনতে ইকবাল নামে এক শিক্ষার্থী। সে জানায়, ভোরবেলায় যখন তারা বাড়ি থেকে বের হয়, তখন কোনো যানবাহন ছিল না। অনেকটা পথ হেঁটে, তারপর ইজিবাইকে করে এসেছে। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে তার খুব ভালো লেগেছে।

কৃতি শিক্ষার্থিদের সঙ্গে অতিথীরা
ছবি: প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খন্দকার মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম বলেন, ‘শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য অন্তরে আলো প্রজ্বলিত করে মনুষ্যত্ব তৈরি করা এবং একজন ভালো মানুষ হওয়া। আমাদের ভালো মানুষ হওয়া খুব দরকার। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি আরও অনেক কিছুই শিখতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে সৎ, যোগ্য ও দায়িত্ববান নাগরিক হওয়া যায়।’

নেত্রকোনা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বিধান মিত্র বলেন, মানুষকে প্রতিনিয়ত মানুষ হয়ে উঠতে হয়। যে শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ ও উদার হতে শেখায় এবং দেশপ্রেম জাগ্রত করে, সে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর বই পড়া ছাড়া কেউ জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান বলেন, ‘কখনো মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করবে না। মাদক তোমাদের জীবন, সুন্দর ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ভবিষ্যৎ জীবনেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শুধু শিক্ষিত হলেই চলবে না; সুশিক্ষিত, ভালো মানুষ হতে হবে। কখনো প্রযুক্তির অপব্যবহার করবে না।’

এবারের আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা এবং প্রথম আলো বন্ধুসভা।

