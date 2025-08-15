বগুড়ায় ডিবি পুলিশের ওপর হামলায় আহত ৩, পাঁচজনকে গ্রেপ্তার

বগুড়ায় ডিবি পুলিশের ওপর হামলায় আহত ৩, পাঁচজনকে গ্রেপ্তার
বগুড়ায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিল করতে যাওয়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা (ডিবি) শাখার একটি দলের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ডিবির এক সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ৬০ থেকে ৭০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে এ মামলায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ডিবি পুলিশের ওপর হামলার ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বগুড়া শহরের চকসূত্রাপুর হাড্ডিপট্টি এলাকায়। ডিবির আহত সদস্যরা হলেন, এএসআই হাসান আলী, কনস্টেবল মোদাসের হোসেন ও সজীব হোসেন।
পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলায় গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন চকসূত্রাপুর হাড্ডিপট্টি এলাকার শামীম হোসেন (৬০), ইসরাফিল হোসেন (৪০), কবির হোসেন (১৮), বেহুলা বেগম (৩০) ও রুবি বেগম (৩০)।
ডিবি জানায়, সম্প্রতি বগুড়ার এক সাংবাদিক নেতার বাড়িতে চুরির ঘটনায় শাজাহানপুর থানায় মামলা হয়। ওই মামলায় রংপুর থেকে গ্রেপ্তার এক আসামি আদালতে ১৪৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার নাম আসে বগুড়া শহরের চকসূত্রাপুর হাড্ডিপট্টি এলাকার মো. রনির (৩০)। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ডিবির একটি দল গতকাল রাতে বগুড়া শহরের চকসূত্রাপুর হাড্ডিপট্টি এলাকায় অভিযান চালায়। ডিবির এসআই স্বপন মিয়ার নেতৃত্বে অভিযানকারী দলে ছিলেন এসআই ফজলুল হক, এএসআই হাসান আলী, এএসআই গোলাম কিবরিয়াসহ কয়েকজন কনস্টেবল।
জেলা ডিবি সূত্রে আরও জানা যায়, রনিকে আটক করার পর পুলিশের তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী এবং রনির স্ত্রীর বড় বোন শাপলা খাতুন ও তাঁর স্বামী আশিকের নেতৃত্বে ৬০ থেকে ৭০ জন লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে ডিবি পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে এএসআই হাসান আলী, কনস্টেবল মোদাসের হোসেন ও সজীব হোসেন আহত হন।
ডিবির দাবি, হামলার সময় শাপলা খাতুন বঁটি দিয়ে হাসান আলীকে কোপানোর চেষ্টা করেন। মোদাসেরকে একইভাবে কোপাতে গেলে তিনি বাঁ হাত দিয়ে ঠেকিয়ে গুরুতর জখম হন। তাঁর কনুইয়ের নিচে কেটে যায়। সজীবকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করলে তাঁর পিঠের বাঁ পাশে ফোলা জখম হয়।
খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), সদর থানার ওসি ও ডিবির ইনচার্জের নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।
বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি ইকবাল বাহার বলেন, শাপলার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের পাশাপাশি সরকারি কাজে বাধাদানের অভিযোগেও এক ডজন মামলা রয়েছে।