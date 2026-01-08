জেলা

চট্টগ্রামে ১০ বছরের শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ১০ বছরের এক শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধারের ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে র‍্যাব।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যাবের পাঠানো এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। খুদে বার্তায় বলা হয়, শিশুটিকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় র‍্যাবের খুদে বার্তায় জানানো হয়নি।

জানতে চাইলে র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফফর হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিস্তারিত জানানো হবে।’

গত শনিবার সকালে নগরের লালখান বাজার এলাকার একটি বাসা থেকে ১০ বছরের এক শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে নগরের খুলশী থানায় অপমৃত্যুর মামলা করা হয়।

শিশুটি স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ত।

খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল ইসলাম গতকাল বুধবার প্রথম আলোকে বলেন, ভাড়া বাসার একটি কক্ষ থেকে শিশুটির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। শিশুটিকে ধর্ষণের কোনো আলামত প্রাথমিকভাবে পাওয়া যায়নি। তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্নও পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

ওসি জাহেদুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। শিশুটির লাশ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্ত হয়। শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়েছিল কি না, সে পরীক্ষাও করা হয়। ময়নাতদন্তসহ অন্যান্য পরীক্ষার প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর শিশুটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

শিশুটির মায়ের সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে আত্মহত্যা করবে, এটা তিনি মানতে পারছেন না। লাশের পা মাটির সঙ্গে লাগানো ছিল। বিষয়গুলো তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন।

