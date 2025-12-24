সুনামগঞ্জে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত আরও দুই নেতার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

সুনামগঞ্জে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত আরও দুই নেতার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
সুনামগঞ্জের দুটি নির্বাচনী আসনে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত আরও দুজন নেতা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে সুনামগঞ্জ-১ আসনে কামরুজ্জামান কামরুল এবং সুনামগঞ্জ-২ আসনে মো. মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরীর পক্ষে আজ বুধবার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়।
কামরুজ্জামান জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়ে কামরুজ্জামানের কাছে মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘দলের নির্দেশনা আছে।’ এর বেশি তিনি বলতে চাননি। আর মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী সাবেক বিচারপতি, সাবেক সংসদ সদস্য এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি। তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তাঁর ভাই মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী।
সুনামগঞ্জ-১ আসনে (ধর্মপাশা, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও মধ্যনগর) দলের মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুল হক। সুনামগঞ্জ-২ আসনে (দিরাই, শাল্লা) বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মো. নাছির চৌধুরী।
এর আগে দলের মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে সুনামগঞ্জ-৩ আসনে (জগন্নাথপুর ও শান্তিগঞ্জ) জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন, সুনামগঞ্জ-৪ আসনে (সদর ও বিশ্বম্ভরপুর) জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির আরও দুই সদস্য আবুল মনসুর মোহাম্মদ শওকত ও মো. আবিদুল হক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে কামরুজ্জামান কামরুলকে প্রার্থী করার দাবিতে নির্বাচনী এলাকায় মিছিল-সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে দলটির একটি পক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার রাতেও তাহিরপুর উপজেলা সদরে মিছিল হয়েছে।
আজ পর্যন্ত সুনামগঞ্জের ৫টি সংসদীয় আসনে ৩৪ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে আজ সংগ্রহ করেছেন আটজন। মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী ও কামরুজ্জামান কামরুল ছাড়াও এদিন সুনামগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী তোফায়েল আহমদ, সুনামগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী মো. নাছির চৌধুরী, সুনামগঞ্জ-৪ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. শামস উদ্দীন, জাতীয় পার্টির মো. নাজমুল হুদা, সুনামগঞ্জ-৫ আসনে (ছাতক ও দোয়ারাবাজার) জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এনপিপির মো. আজিজুল হক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।