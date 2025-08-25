খুলনায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৬

খুলনায় পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৬
খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন ছয়জন। আজ সোমবার সকাল পৌনে নয়টার দিকে উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়নের পূর্ব জিলেরডাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস। তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, খুলনা থেকে সাতক্ষীরার দিকে যাচ্ছিল ওই পিকআপ। অন্যদিকে ডুমুরিয়া থেকে খুলনার দিকে যাচ্ছিল দুর্ঘটনাকবলিত ইজিবাইকটি। এ সময় এই দুই যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পরে সেখানে উদ্ধার অভিযান চালায় ডুমুরিয়া ফায়ার স্টেশনের একটি দল।
এ বিষয়ে খর্নিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. নুরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। আরেকজনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু হয়। আহত ব্যক্তিদের ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।