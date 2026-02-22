জেলা

কক্সবাজার

প্যারোলে মুক্তি, হাতকড়া পরে মায়ের জানাজায় অংশ নিলেন দুই ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
মায়ের মরদেহ খাটিয়ায় করে নিয়ে দাফনের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন দুই ভাই। গতকাল দুপুরে কক্সবাজারের রামু উপজেলায়ছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

ফরিদুল আলম (৪৩) ও মোহাম্মদ ইসমাইল (৩৮)। আড়াই মাস ধরে কক্সবাজার কারাগারে বন্দিজীবন কাটছে এই দুই ভাইয়ের। গতকাল শনিবার সকালে তাঁদের মা মোস্তফা বেগমের মৃত্যু হয়। মায়ের জানাজা ও দাফনে অংশ নিতে পাঁচ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় তাঁদের। পুলিশি পাহারায় মাকে শেষবিদায় জানান তাঁরা। দুজন মায়ের জানাজা ও দাফনে অংশ নেন হাতকড়া পরেই।

গতকাল দুপুরে কক্সবাজারের রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের পানেরছড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই জানাজা। ফরিদুল ও ইসমাইল ওই এলাকার মৃত নুর আহমদের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, ফরিদুল আলম ও মোহাম্মদ ইসমাইল দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) রাজনীতিতে যুক্ত। দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে রামু থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলায় দুজন প্রায় আড়াই মাস ধরে কারাগারে রয়েছেন। গতকাল সকালে তাঁদের বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁদের মা মোস্তফা বেগমের (৮০) মৃত্যু হয়। এরপর ফরিদুল ও ইসমাইলের প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়।

বেলা ১১টার দিকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে দুজন বাড়ি গিয়ে মায়ের মরদেহ দেখেন। এরপর খাটিয়া কাঁধে বহন করে দাফনের জন্য নিয়ে যান। এ সময় দুজনের হাতে হাতকড়া ছিল। হাতকড়ার একটি অংশ দড়ি লাগিয়ে পুলিশের হাতে দেখা যায়।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই ভাই ফরিদুল আলম ও মোহাম্মদ ইসমাইলকে গতকাল বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৫ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। হাতকড়া পরা অবস্থায় দুই ভাই দুপুরে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন। বিকেলে পুনরায় তাঁদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ওই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে রামু থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

