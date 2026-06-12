গাইবান্ধায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে তরুণ কারাগারে

গাইবান্ধায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে তরুণ কারাগারে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে মিজানুর রহমান (২৪) নামের এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে আটকের পর আজ শুক্রবার দুপুরে ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
গ্রেপ্তার মিজানুর রহমান (২৪) সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ছাপড়হাটি ইউনিয়নের দক্ষিণ মরুয়াদহ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁকে আটক করে পুলিশে দিয়েছিলেন। পরে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠায় পুলিশ।
পুলিশ জানায়, মিজানুর রহমান ফেসবুকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে নিয়ে আপত্তিকর একটি পোস্ট দেন বলে অভিযোগ। পরে পোস্টটি ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা নিজ বাড়ি থেকে ওই তরুণকে আটক করে সুন্দরগঞ্জ থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।
ছাপড়হাটি ইউনিয়ন বিএনপির সদস্যসচিব মোখলেছুর রহমান বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট দেওয়ায় তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ মুঠোফোনে বলেন, স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা ওই তরুণকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে করা অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ১৫১ ধারার ভাষ্য হলো, আমলযোগ্য অপরাধের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলে পরোয়ানা ছাড়াই যেকোনো ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে।