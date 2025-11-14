জেলা

মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দুই মাদ্রাসাশিক্ষার্থী নিহত

প্রতিনিধি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দুই মাদ্রাসাশিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। একই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুই শিক্ষার্থী। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের নয়দুয়ারীয়া দক্ষিণ পাশের ছড়ারকুল এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শিক্ষার্থী হলো মাসজিদিয়া ইউনুছিয়া নয়দুয়ারিয়া মাদ্রাসার কিতাব বিভাগের শিক্ষার্থী ফখরুল ইসলাম (১৪) ও কাউসার হোসেন (১১)। ফখরুল ইসলাম নোয়াখালীর হাতিয়ার শূন্যেরচর এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে। কাউসার মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে। আহত শিক্ষার্থীরা হলো একই মাদ্রাসার আরমান ও মোসলিম উদ্দিন। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কুমিরা হাইওয়ে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, মাদ্রাসার চার শিক্ষার্থী মহাসড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে মায়ানী ইউনিয়নের কাজীরহাট এলাকায় একটি মাহফিলে যাচ্ছিল। এ সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু এবং দুজন আহত হয়। স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে বড়তাকিয়া বাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বড়তাকিয়া রেডিয়েন্ট হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সৌরভ দাস প্রথম আলোকে বলেন, নিহত দুজন ও আহত দুজনকে হাসপাতালে আনা হয়। আহত দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে কুমিরা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাকির রাব্বানী প্রথম আলোকে বলেন, ট্রাকের ধাক্কা এড়াতে মোটরসাইকেলচালক পাশের দিকে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চার শিক্ষার্থীকে ধাক্কা দেয়। এতে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। মোটরসাইকেলচালককে আটক করা হয়েছে। লাশ হেফাজতে রয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

