মিরসরাইয়ে ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৪

মিরসরাইয়ে ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৪
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে আধিপত্য বিস্তার ও কলেজ কমিটিতে পদ পাওয়া না-পাওয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে চারজন আহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মিরসরাই থানার পাশে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও মিরসরাই কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সদস্যসচিব ইমরান আনোয়ার, কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আবদুল আল নোমান, দুর্গাপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের কর্মী শেখ শাহরিয়ার এবং মিসরাই পৌরসভা ছাত্রদলের কর্মী ইমরান হাসান। তাঁদের মধ্যে ইমরান আনোয়ার ঘাড়ে আঘাত পাওয়ায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব ফরহাদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সকালে মিরসরাই কলেজ শাখা ছাত্রদল শিবিরের নারী হেনস্তা ও ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করে। পরে নবগঠিত কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করে কলেজ ছাত্রদল। শোভাযাত্রা শেষে একটি রেস্তোরাঁয় নাশতা সেরে বের হওয়ার সময় প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীরা হামলা চালান। এতে ইমরান আনোয়ার, আবদুল আল নোমানসহ কয়েকজন আহত হন। তাঁর দাবি, মিরসরাই পৌরসভা ছাত্রদলের সদস্যসচিব ইনজামামুল হকের অনুসারীরাই এ হামলার সঙ্গে জড়িত।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ইনজামামুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাকে জড়ানো হচ্ছে। আমি পৌরসভা ছাত্রদলে আছি, কলেজ কমিটিতে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আমাকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করতে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে।’
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এক পক্ষ হামলা চালালে অপর পক্ষও প্রতিরোধ করে। তখন সংঘর্ষ বেধে যায়।
এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দুপুরে বর্তমান ও সাবেক ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি।