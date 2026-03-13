জেলা

সড়কে সাইকেল চালানো শিখতে গিয়েছিল শিশুটি, পিকআপের ধাক্কায় প্রাণ গেল

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি
নিহত শিশু মো. আল ওয়াসিছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

খাগড়াছড়িতে পিকআপের ধাক্কায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা একটার দিকে জেলার মানিকছড়ি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুটি সাইকেল চালানো শিখতে সড়কে এসেছিল বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা।

নিহত শিশুর নাম মো. আল ওয়াসি (৮)। সে উপজেলার একটি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। তার মা রুজি আক্তার পুলিশের কনস্টেবল পদে মানিকছড়ি সার্কেল অফিসে কর্মরত। আর বাবা সানোয়ার হোসেন চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশে কর্মরত।

প্রত্যক্ষদর্শী বরাত দিয়ে ও পুলিশ জানায়, আল ওয়াসি সড়কে সাইকেল চালানো শিখতে গিয়েছিল। পরে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ তার সাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জানতে চাইলে মানিকছড়ি থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদ পারভেজ বলেন, পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

