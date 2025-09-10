চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে আহত ইগল উদ্ধার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে আহত ইগল উদ্ধার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে আহত অবস্থায় একটি ইগল উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে এটি উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার হওয়া ইগলটি গ্রে-হেডেড ফিশ প্রজাতির। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংঘের (আইইউসিএন) তালিকায় প্রায় বিপন্ন হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ।
এটি মূলত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলাভূমি, নদী ও হ্রদের কাছাকাছি বসবাস করে। মাঝারি আকৃতির এ শিকারি পাখি মাঝেমধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ি বনভূমি, হ্রদ ও ছড়ার আশপাশে দেখা যায়।
ইগল উদ্ধারের পর ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ফেসবুক গ্রুপে জানানো হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ড ক্লাবের সদস্যরা দ্রুত সেখানে গিয়ে পাখিটিকে উদ্ধার করেন। আপাতত সেটি নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে রাখা হয়েছে। আগামীকাল সকালে জীববিজ্ঞান অনুষদ ভবনের পেছনের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানায় বার্ড ক্লাব।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘আমি গোলাপবাগানের পাশে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি, পাখিটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এক পায়ে ঝুলে আছে। কাছে গিয়ে দেখি, নড়াচড়া করছে না। পরে আমি ফেসবুক গ্রুপে বিষয়টি পোস্ট করি।’
বার্ড ক্লাবের সদস্য ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী লাবণী দেবী বলেন, ‘পোস্ট দেখেই আমরা ঘটনাস্থলে যাই। এটি একটি বাচ্চা ইগল। সম্ভবত বাসা থেকে বের হয়ে উড়তে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। পরে আমি পাখিটিকে হলে নিয়ে আসি। আগামীকাল এটি বনে ছেড়ে দেওয়া হবে।’