‘যমুনা’ নামে নতুন উপজেলা গঠনের দাবিতে সিরাজগঞ্জে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জ
সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে ‘যমুনা’ নামের নতুন উপজেলা গঠনের দাবিতে মানববন্ধন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাব চত্বরেছবি: প্রথম আলো

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীর চরাঞ্চলের ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে ‘যমুনা’ নামের নতুন একটি উপজেলা গঠনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাব চত্বরে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

‘যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদ’-এর ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে কাজীপুর উপজেলার নাটুয়ারপাড়া, তেকানী, খাসরাজবাড়ী, নিশ্চিন্তপুর, চরগিরিশ ও মনসুরনগর ইউনিয়নের শতাধিক বাসিন্দা অংশ নেন। এ সময় তাঁরা ‘সবাই মিলে ঐক্য গড়ি, নতুন উপজেলার দাবি আদায় করি’ ও ‘ছয় ইউনিয়নের এক চাওয়া, যমুনা হবে নতুন উপজেলা’ প্রভৃতি স্লোগান দেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় ১৫ কিলোমিটার নদী পাড়ি দিয়ে উপজেলা সদরে প্রশাসনিক কাজ করতে হয়। এতে অনেক সময় নষ্ট হয় ও হয়রানির শিকার হতে হয়। তাই নতুন উপজেলা গঠনের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।

যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও নাটুয়ারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে এ মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, সহসভাপতি নাজমুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা শাহীনুর আলম, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা ও কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা।

সাইদুর রহমান দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, যমুনা নদীর পূর্ব পারে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলে প্রায় দুই লাখ মানুষের বসবাস। কিন্তু উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার দুরবস্থার কারণে তাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন-সুবিধা থেকে পিছিয়ে আছেন। বিচ্ছিন্ন এসব ইউনিয়ন নিয়ে নতুন করে যমুনা নামের উপজেলা গঠিত হলে এ বৈষম্য দূর হবে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, যমুনা নদীর ওপারে থাকা এসব চরাঞ্চল চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে দুই লাখেরও বেশি মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার। নতুন উপজেলা গঠনের মাধ্যমে এ বৈষম্য দূর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাঁরা।

