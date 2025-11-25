বগুড়ায় সেনাসদস্যের বাসা থেকে দুই সন্তানের গলাকাটা ও স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

বগুড়ায় সেনাসদস্যের বাসা থেকে দুই সন্তানের গলাকাটা ও স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় ছুটিতে বাড়ি আসা এক সেনাসদস্যের বাসা থেকে তাঁর দুই শিশুসন্তানের গলাকাটা এবং স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকাল নয়টার দিকে উপজেলার খোট্টাপাড়া ইউনিয়নের খলিশাকান্দি গ্রামের একটি বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়।
নিহত ওই নারীর নাম সাদিয়া মুস্তারিম (২৮)। তিনি বগুড়া সদর উপজেলার ভান্ডার পাইকার গ্রামের মোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে। তাঁর দুই সন্তানের মধ্যে মেয়ে সাইফার বয়স তিন বছর ও ছেলে সাইফের বয়স সাত মাস বলে পুলিশ জানিয়েছে।
লাশগুলো উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাদিয়ার স্বামী সেনাসদস্য শাহাদত হোসেনকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। শাহাদাত সেনাবাহিনীর সৈনিক পদে ময়মনসিংহে চাকরি করেন। এক সপ্তাহের ছুটিতে ২০ নভেম্বর বাড়িতে এসেছেন তিনি।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ছুটিতে আসা সেনাসদস্য শাহাদাত গতকাল সোমবার রাতে বাড়িতে ছিলেন। সকালে তাঁদের শয়নকক্ষ থেকে দুই শিশুসন্তানের গলাকাটা এবং স্ত্রীর গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানিয়েছেন, তিনি পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, শয়নকক্ষের বিছানা থেকে রক্তমাখা বটি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে শাহাদাত ও পাড়াপ্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, সকালের দিকে শয়নকক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পরে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় শাহাদত শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখেন, দুই সন্তানের গলাকাটা লাশ বিছানায় পড়ে আছে এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে তাঁর স্ত্রীর লাশ। শাহাদাত পুলিশের কাছে দাবি করেছেন, পারিবারিক কলহের জেরে দুই শিশুসন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর তাঁর স্ত্রী নিজেও আত্মহত্যা করেছেন।