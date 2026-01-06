জেলা

স্বজনের মৃত্যু সংবাদ শুনে দেখতে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

প্রতিনিধি
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় নছিমনের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের সিকদার দিঘীর পাড় এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম রেজাউল করিম (৪৫)। তিনি কক্সবাজারের চকরিয়া পৌরসভা এলাকার সৈয়দ আহমদের ছেলে। পেশায় তিনি একজন শ্রমিক। তিনি বান্দরবান থাকতেন।

পুলিশ জানায়, এক স্বজনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে সকালে রেজাউল ও তাঁর ভাই মোটরসাইকেলে বান্দরবান থেকে চকরিয়ায় যাচ্ছিলেন। পথে পদুয়া সিকদার দিঘীর পাড় এলাকায় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারান। এতে তাঁরা দুজনই মহাসড়কে পড়ে যান। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নছিমন রেজাউলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

জানতে চাইলে দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক রুহুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করেছে, তবে নছিমনের চালক পলাতক। নিহত ব্যক্তির লাশ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন