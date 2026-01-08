উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করলেন বরখাস্ত হওয়া প্রকল্প পরিচালক

রাঙামাটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করলেন বরখাস্ত হওয়া প্রকল্প পরিচালক
রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবিপ্রবি) সাময়িক বরখাস্ত হওয়া এক কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য আতিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে নিয়োগে অনিয়মসহ নানা অভিযোগ এনেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর দেওয়া এক চিঠিতে তিনি এসব অভিযোগ করেন।
অভিযোগকারী কর্মকর্তার নাম আবদুল গফুর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক। গতকাল বুধবার শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডসহ নানা অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয় রিজেন্ট বোর্ড তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ জুনাইদ কবির ও সেকশন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমান উদ্দীনের যৌথ স্বাক্ষরিত এক আদেশে আবদুল গফুরকে সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি জানানো হয়। আদেশে বলা হয়, আবদুল গফুরের বিরুদ্ধে আইসিটি-সংক্রান্ত অপরাধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড, প্রশাসনের বিরুদ্ধে অস্থিরতা সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টার অভিযোগ রয়েছে।
তবে বরখাস্ত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আতিয়ার রহমান নিয়োগে দলীয় প্রভাব, অনিয়মসহ নানান অভিযোগ তুলে মঞ্জুরি কমিশনকে চিঠি দেন আবদুল গফুর। চিঠিতে আবদুল গফুর নিজেকে ছাত্রদলের সাবেক নেতা পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মহালছড়ি উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও মহালছড়ি উপজেলার বিএনপি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন। উপাচার্যকে জামায়াতে ইসলামী ঘরানার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্ষোভ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
চিঠিতে আবদুল গফুর উপাচার্যের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগে রাজনৈতিক পক্ষপাত, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। এ ছাড়া প্রকল্পের কাজেও অনিয়মের অভিযোগ করেন তিনি।
অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে চেয়ে উপাচার্য অধ্যাপক মো. আতিয়ার রহমানের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত মোহাম্মদ জুনাইদ কবির বলেন, আবদুল গফুরের একটি অডিও রেকর্ড ফাঁস হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন কথাবার্তা ছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে।