গাজীপুরে তুলার গুদামে আগুন, নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ৭টি ইউনিট

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরে তুলার গুদামে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। আজ শনিবারছবি: প্রথম আলো

গাজীপুর মহানগরের টঙ্গীর মিলগেট এলাকায় একটি তুলার গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে, টঙ্গীর মিলগেট এলাকায় টিনশেডের তৈরি তুলার একটি গুদামে হঠাৎ আগুন লাগে। এ সময় স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তাঁরা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে টঙ্গীসহ আশপাশের ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শাহিন আলম বলেন, ‘ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ব্যবস্থা না থাকায় অনেক দূর থেকে পানি এনে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।’

