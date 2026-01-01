শ্রীপুরে মাদক উদ্ধার অভিযানে পুলিশের ওপর হামলা করে আসামি ছিনতাই
গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদক উদ্ধার অভিযানে গিয়ে কারবারি ও তাঁদের সহযোগীদের হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ সময় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে দুই আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে হামলায় জড়িত অভিযোগে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে মাওনা এলাকার পিয়ার আলী কলেজ–সংলগ্ন এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে।
আহত তিন পুলিশ সদস্য হলেন শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরূপ কুমার বিশ্বাস, এসআই মুহাম্মদ মাসুদ রানা ও কনস্টেবল আজিজ। তাদের শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
শ্রীপুর থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে মাওনা এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে লাকী আক্তার (২৮), জাহাঙ্গীর আলম (২৬) ও মো. রাজীবকে (৩৩) আটক করা হয়। একপর্যায়ে তল্লাশির সময় তাঁদের কাছ থেকে ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে স্থানীয় অন্য মাদক কারবারি ও তাঁদের সহযোগীরা দেশি অস্ত্র, রামদা, লাঠি ও লোহার রড নিয়ে পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাঁরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে পুলিশের দুটি পিকআপ ভ্যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
একপর্যায়ে হামলাকারীরা পুলিশের কাছ থেকে রাজীব ও জাহাঙ্গীর আলমকে ছিনিয়ে নেয়। ওই সময় মাদক কারবারি ও তাঁদের সহযোগীদের হামলায় ওই তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান বলে পুলিশের ভাষ্য।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে হামলাকারীদের ফেলে যাওয়া তিনটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এসআই মোহাম্মদ আবুল বাশার বাদী হয়ে শ্রীপুর থানায় ২৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৮০ থেকে ৯০ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। পাশাপাশি মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আরেকটি মামলা করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, অপরাধীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। তাদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। ছিনিয়ে নেওয়া জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে আগেও থানায় বিভিন্ন মামলা আছে।