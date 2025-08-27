জেলা

জাতীয় রাজনীতি স্বস্তিদায়ক অবস্থায় নেই: রুহুল কবির রিজভী

প্রতিনিধি
জামালপুর
জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে অর্থসহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বুধবার বিকেলে দেওয়ানগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল মাঠেছবি: প্রথম আলো

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘জাতীয় রাজনীতি স্বস্তিদায়ক অবস্থায় নেই বলে আমি মনে করি। যে রক্তঝরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ৫ আগস্ট একটা ভয়ংকর রক্তপিপাসু দানবের পতন হলো। তারপর এ দেশের মানুষ প্রত্যাশা করেছিল, একটা স্বস্তি ও শান্তিময় রাজনীতির পরিবেশ তৈরি হবে। মানুষের সেই প্রত্যাশা এখনো রয়েছে, এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু কোথাও কোথাও আমার মনে হয়, কারও কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না? কিছু বিষয় নিয়ে এমন কথাবার্তা বলা হচ্ছে, সেটা মানুষের কাছে কাম্য নয়।’

আজ বুধবার বিকেলে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল মাঠে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ আয়োজিত জামালপুরে গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত পরিবারের মধ্যে অর্থসহায়তা ও অটোরিকশা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘দুই-একটি রাজনৈতিক দল, যারা আন্দোলনও করেছে। কিন্তু পয়েন্ট অব নো রিটার্ন বলতে একটি কথা আছে, তাদের ওই কথা থেকে সরে আসা যাবে না, ওটাই হতে হবে। তারা আন্দোলন করেছে। তাহলে আমরা কী করেছি? ১৬ বছরে এমপি, নির্বাচিত প্রতিনিধি, যুবনেতারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। গুম, হত্যা, ইছামতী, মধুমতী ও শীতলক্ষ্যা নদীর পারে আমাদের অনেক নেতা-কর্মীর লাশ পাওয়া গেছে। এই একটা ভয়ংকর ফ্যাসিবাদী শাসন মোকাবিলা করে, জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের যে মাঠ তৈরি করলেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান, এগুলো কি সব বৃথা গেছে? এগুলো সব মিথ্যা হয়ে গেছে।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আজকে সংস্কার কমিশন হয়েছে। তাঁরা বসছেন। অনেক বিষয়ে সবাই একমত হচ্ছেন। আবার কোনো কোনো বিষয়ে দ্বিমত হচ্ছেন। এটা তো গণতন্ত্রের রীতি। কিন্তু আগে দিচ্ছেন প্রস্তাবনা, তারপরে দিচ্ছেন শর্ত। এটা কী রকম ভাই? আপনারা প্রস্তাব রাখলেন, পিআর-আনুপাতিক নির্বাচন। কিন্তু এ দেশের মানুষ পিআর কী, অনেকেই জানেন না। ওটাই জোর করে আনতে হবে। এটা তাঁরা বেশি দিন আগে চালু করেননি।’

রুহুল কবির রিজভী আরও বলেন, ‘পিআর নিয়ে আগে কখনোই আলোচনা হয়নি। কোনো পর্যায়ে আলোচনা হয়নি। বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ তাঁরা কখনোই এই কথা বলেননি। হঠাৎ করে পিআর বা আনুপাতিক ভোট দিতে হবে। জোরজবরদস্তি শুরু করে দিয়েছেন। এটা ছাড়া মানবেন না, তাঁরা নির্বাচনে যাবেন না। ভাই এ রকম তো কথা ছিল না। মানুষ তো এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত নয়। কিন্তু দুই-একটি রাজনৈতিক দল এটা নিয়ে একেবারে মামার বাড়ির আবদার শুরু করে দিয়েছে।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ সংগঠনের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান। এতে বক্তব্য দেন বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মওদুদ হোসেন, বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান (মিল্লাত), জামালপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবির তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক শাহ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন প্রমুখ।

