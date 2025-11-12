গাজীপুরে সাত ঘণ্টায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ৩ বাসে অগ্নিসংযোগ

গাজীপুরে সাত ঘণ্টায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ৩ বাসে অগ্নিসংযোগ
গাজীপুরে সাত ঘণ্টার মধ্যে তিনটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত গাজীপুর নগর ও শ্রীপুরে এসব ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হননি।
গাজীপুর নগরের চক্রবর্তী এলাকায় কালিয়াকৈর-নবীনগর সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা।
এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, চক্রবর্তী এলাকার জ্যোতি ফিলিং স্টেশনের সামনে রাস্তার পাশে একটি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় একজন মিস্ত্রি বাসের নিচে শুয়ে মেরামতের কাজ করছিলেন। গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে এসে দুজন যুবক বাসের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে তারা বাসে পেট্রল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। ওই সময় বাসে যাত্রী না থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুনে বাসের বেশ কিছু আসনসহ যন্ত্রাংশ পুড়ে যায়। খবর পেয়ে কাশিমপুর থানা–পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, কয়েকজন দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেল নিয়ে এসে বাসটিতে অগ্নিসংযোগ করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। এতে বাসের ক্ষয়ক্ষতি হলেও হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
গাজীপুর নগরের ভোগড়া পেয়ারাবাগান এলাকায় আজ বুধবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে আরেকটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ভোগড়া পেয়ারাবাগান এলাকায় ভিআইপি পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। ভোর সাড়ে চারটার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত বাসটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। তবে তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা না করে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। পুলিশ সদস্যরা সেখানে আসার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। ওই সময় বাসের ভেতরে কেউ না থাকায় হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। তবে বাসটি পুরোপুরি পুড়ে গেছে।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মো. মামুন বলেন, রাতে মহাসড়কের পাশে যাত্রীবাহী একটি বাস দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। ওই বাসে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে হতাহত হওয়ার কোনো ঘটনা না ঘটলেও বাসটি পুড়ে গেছে।
গাজীপুর নগরের বাসন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. পারভেজ বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনস্থল পরিদর্শন করেছেন। দুর্বৃত্তরা বাসটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।
এদিকে শ্রীপুরে পেট্রল পাম্পের পাশে পার্ক করে রাখা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ১ নম্বর সিঅ্যান্ডবি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বাসের সব সিট পুড়ে গেছে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, শ্রীপুরের জৈনা বাজার থেকে ঢাকার মধ্যে চলাচলকারী প্রভাতী বনশ্রী পরিবহনের একটি বাস ১ নম্বর সিঅ্যান্ডবি এলাকায় পেট্রোল পাম্পের পাশে পার্ক করা ছিল। বাসের ভেতরে ঘুমাচ্ছিলেন চালকের সহকারী। তিনি ইঞ্জিনের কাছে সিটে আগুন জ্বলতে দেখে চিৎকার শুরু করেন। তখন আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মাহমুদুল হাসান জানান, ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ২০ মিনিটের চেষ্টায় বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে সেখানে যান। তবে অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় তারা আইনি ব্যবস্থা নেবেন।