রাষ্ট্রপতি দুই দিনের সফরে পাবনায়

প্রতিনিধি
পাবনা
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনছবি: বাসস

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দুই দিনের সফরে পাবনায় গেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর নিজের জেলায় এটাই তাঁর প্রথম সফর।

আজ শনিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে রাষ্ট্রপতি হেলিকপ্টারে পাবনায় পৌঁছান। এ সময় তাঁকে স্বাগত জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার মোরতোজা আলী খান।

রাষ্ট্রপতির প্রটোকল অফিসার আবুল কালাম লুৎফর রহমানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, পাবনায় পৌঁছার পর সার্কিট হাউসে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি। পরে শহরের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁর মা–বাবার কবর জিয়ারত করেন। সেখান থেকে নিজ বাড়িতে অবস্থান করে নিকট আত্মীয় ও স্বজনদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন তিনি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন জেলার সার্কিট হাউসে রাত যাপন করবেন। সফরের শেষ দিন আগামীকাল রোববার সকালে সার্কিট হাউসে গার্ড অব অনার গ্রহণ শেষে হেলিকপ্টারে রাজধানী ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি।

মো. সাহাবুদ্দিন ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর নিজ জেলায় এনিয়ে পঞ্চমবার গেলেন তিনি। সর্বশেষ গত বছরের ৯ জুন পাবনায় গিয়েছিলেন তিনি।

তার দুই মাসের মধ্যে ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।

