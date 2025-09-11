জেলা

গাজীপুরে মাদক গ্রহণে বাধা দেওয়ায় মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

গাজীপুর
গাজীপুরে আনিসুর রহমান (৩২) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর ভাগনের বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি, মাদক গ্রহণে বাধা দেওয়ায় তাঁকে হত্যা করে পালিয়েছেন ওই তরুণ।

গতকাল বুধবার বিকেলে গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় আনিসুরকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনা ঘটে। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত আনিসুর রহমান জয়দেবপুর থানাধীন ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। অভিযুক্ত তরুণের নাম সৌরভ হাসান (১৮)। তিনি একই এলাকার বাসিন্দা মো. রোকনুজ্জামানের ছেলে ও আনিসুরের ভাগনে। ঘটনার পরপর ওই তরুণ পালিয়েছেন।

পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, মেয়ের চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি ভারতে গেছেন আনিসুরের বোন ও ভগ্নিপতি। এ সময়ের জন্য তাঁদের ছেলে সৌরভকে মামা আনিসুরের বাড়িতে রেখে যান। মাদকাসক্তির বিষয়টি জানতে পেরে সৌরভকে মাদক গ্রহণে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি শাসন করতেন আনিসুর। বিষয়টি নিয়ে সৌরভের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।

গতকাল বিকেলে আনিসুর নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সময় তাঁকে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যান সৌরভ। পরে চিৎকার শুনে বাড়ির অন্য সদস্যরা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। একপর্যায়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাতে আনিসুরের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর রব জানান, সৌরভ মাদকাসক্ত ও এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতেন। এ জন্য তাঁকে শাসন করতেন মামা আনিসুর। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মামাকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন সৌরভ। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পরপর নিহত ব্যক্তির ভাগনে পালিয়ে যান। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

