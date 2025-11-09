জেলা

খাগড়াছড়িতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিক্ষক নিহত

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি
সেনা রঞ্জন ত্রিপুরাছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম সেনা রঞ্জন ত্রিপুরা (৩২)। তিনি স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বাবুরোপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সেনা রঞ্জন ত্রিপুরার বাড়ি পানছড়ির চিনালা চিগোন চানপাড়া এলাকায়। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর শেষে চার মাস আগে পানছড়ির লোগাং উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে বিদ্যালয় ছুটির পর হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন সেনা রঞ্জন। পথে একটি বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

লোগাং ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রত্যুত্তর চাকমা বলেন, দুর্গম এলাকার সাধারণ একটি পরিবার থেকে অনেক কষ্টে পড়ালেখা করেছেন সেনা রঞ্জন ত্রিপুরা। পরিবারে মা–বাবা তাঁর আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সেনা রঞ্জনের দুটি সন্তানও রয়েছে।

জানতে চাইলে পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুর্ঘটনার বিষয়টি শুনেছি। তবে এ ব্যাপারে থানায় কেউ অভিযোগ করেননি।’

