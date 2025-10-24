চাচার মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়ে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে তরুণের মৃত্যু

চাচার মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়ে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে তরুণের মৃত্যু
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনা ঘটে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে।
নিহত তরুণের নাম সাব্বির হোসেন ওরফে সাগর (১৯)। তিনি কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার আকন্দপাড়া গ্রামের জুবাইদুর রহমানের ছেলে। কয়েক দিন আগে কুড়িগ্রাম থেকে রামু সেনানিবাসে চাকরিরত চাচার বাসায় বেড়াতে আসেন সাব্বির।
পুলিশ জানায়, রামু থেকে চাচার মোটরসাইকেল নিয়ে বান্দরবানের লামায় ঘুরতে যাওয়ার পথে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় সাব্বিরকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, কাভার্ড ভ্যান ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে।