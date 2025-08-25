কেউ চড়ছে রাইডে, কেউ তুলছে সেলফি

চট্টগ্রামে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
কেউ চড়ছে রাইডে, কেউ তুলছে সেলফি
সকাল আটটার আগে থেকেই জটলা। ফটকের বাইরে থেকে সারি ধরে একে একে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করছে শিক্ষার্থীরা। ভেতরে ঢুকেই কেউ মেতে উঠেছে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর সেলফি তোলায়, আবার কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে রাইডে চড়ায়। আজ সোমবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের ফয়’স লেক অ্যামিউজমেন্ট পার্কে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের চিত্র এটি।
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশের ৬৪টি জেলায় প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়েছে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। চট্টগ্রাম পর্বের এ আয়োজনে সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছে। অনুষ্ঠানস্থল কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে উঠেছে সকাল থেকেই। দিনব্যাপী এ আয়োজনে পুরো পার্ক ঘোরার পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক পর্ব, তারকা ও বিশিষ্টজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ।
সকালে ফয়’স লেকের মূল ফটকে ঢুকতেই দেখা গেল শিক্ষার্থীদের ভিড়। ভিড় ঠেলে কেউ কেউ দৌড়ে যাচ্ছে পার্কের বিভিন্ন রাইডে চড়তে। কেউ দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছে সেলফি বুথের সামনে। এবারের আয়োজনে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছেন ‘প্রথম আলো এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার’। এখানে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক খেলাধুলা, ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটিসহ বিভিন্ন গেমের আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে বেলা দেড়টায়। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হবে আনুষ্ঠানিকতা। এরপর মঞ্চে বক্তব্য দেবেন বিশিষ্টজনেরা। শিক্ষক, গবেষকের পাশাপাশি বক্তব্য দেবেন এভারেস্টজয়ী বাবর আলী, অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব, অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী। গানে গানে মঞ্চ মাতাবে ব্যান্ডদল বে অব বেঙ্গল।
আয়োজনে সংবর্ধনাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উপহারের তালিকায় থাকছে ক্রেস্ট, ডিজিটাল সার্টিফিকেট, প্রথম আলো ই-পেপার (তিন মাস) ফ্রি সাবস্ক্রিপশন, প্রথমা ডটকমে অনলাইন বই অর্ডারে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তার ৬ মাসের সাবস্ক্রিপশনে বিশেষ ছাড় ইত্যাদি।
