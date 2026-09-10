জেলা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ইউপি সদস্যকে হত্যা, পূর্বশত্রুতার কথা বলছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝিনাইদহ
মোনায়েম হোসেনছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মোনায়েম হোসেন ওরফে মোলাম (৫০) নামের এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার কালীশংকরপুর গ্রামের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোনায়েম হোসেন ভায়না ইউপির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং কালীশংকরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে মোনায়েম হোসেন বাজার থেকে কালীশংকরপুরে বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে বিদ্যালয়ের পেছনে তাঁর ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। একপর্যায়ে তাঁকে কুপিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে যাওয়া হয়।

পরে স্থানীয় লোকজন মোনায়েমকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত ব্যক্তির স্ত্রী শিল্পী খাতুন বলেন, তাঁর স্বামীর শরীরে ধারালো অস্ত্রের অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। এ ছাড়া মোনায়েম আগে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

একসময় চরমপন্থী দলের সঙ্গে মোনায়েমের যোগাযোগ ছিল বলে দাবি করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। হত্যার পেছনে বিষয়টি জড়িত কি না, তা তদন্ত করে দেখা উচিত।

পূর্বশত্রুতার জেরে মোনায়েম হোসেনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান বলেন, এ বিষয়ে তদন্তকাজ চলমান। ঘটনার পরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। বর্তমানে ওই ব্যক্তির মরদেহ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে।

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