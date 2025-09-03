পিরোজপুরে বিএনপির সম্মেলনের ব্যালট ছিনতাই, ফলাফল ঘোষণা স্থগিত
পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের পর ভোট গণনার সময় হট্টগোল ও ব্যালট পেপার ছিনতাই হয়েছে। এ ঘটনার পর নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে শহরের শিল্পকলা একাডেমিতে এ ঘটনা ঘটে।
ভোট গণনার সময় সেখানে উপস্থিত থাকা নেতা-কর্মীরা জানান, বিকেলে সুষ্ঠুভাবে সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ৪৯৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৮২ জন ভোট প্রদান করেন। এরপর শুরু হয় গণনা। গণনার একপর্যায়ে সেখানে উপস্থিত কিছু নেতা-কর্মী হট্টগোল শুরু করেন। এরপরই হট্টগোল অডিটরিয়ামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় কয়েকজন কিছু ভোট দেওয়া ব্যালট ছিনতাই করে নিয়ে যান। এতে বন্ধ হয়ে যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা।
এ বিষয়ে পিরোজপুরে বিএনপির কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশবিষয়ক সহসম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম বলেন, দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে সামান্য হট্টগোল ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।