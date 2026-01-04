ঘন কুয়াশায় দুই নৌপথে ফেরি, লঞ্চসহ নৌযান চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় দুই নৌপথে ফেরি, লঞ্চসহ নৌযান চলাচল বন্ধ
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া-মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া এবং মানিকগঞ্জের আরিচা-পাবনার কাজিরহাট নৌপথে গতকাল শনিবার রাত থেকে ফেরি, লঞ্চসহ সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
দৌলতদিয়া থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি বড় ফেরি মাঝ নদীতে কুয়াশার কবলে পড়ে দিক হারিয়ে নোঙর করতে বাধ্য হয়। যানবাহন পারাপার বন্ধ থাকায় দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া ঘাটে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) আরিচা কার্যালয় জানায়, গতকাল সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াশা পড়তে শুরু করে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী অববাহিকায় কুয়াশা ঘন হয়ে ওঠে, ফলে ফেরিসহ নৌযান চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। রাত ১০টার দিকে দৌলতদিয়া থেকে ছেড়ে যাওয়া পাটুরিয়াগামী তিনটি বড় ফেরি মাঝ নদীতে পৌঁছানোর আগেই ঘন কুয়াশায় দিক হারায়। এ সময় উভয় ঘাট থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।
প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর কুয়াশা কিছুটা কমেছে মনে করে উভয় ঘাট থেকে ফেরি ছাড়লেও নদীপথে চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এ সময় দিক হারিয়ে মাঝ নদীতে আটকে পড়ে রো রো (বড়) ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান। উপায় না পেয়ে ফেরিটি সেখানেই নোঙর করতে বাধ্য হয়। পরে দুর্ঘটনা এড়াতে রাত ১১টা থেকে উভয় ঘাট থেকে ফেরি চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় দৌলতদিয়া প্রান্তের ৪ নম্বর ঘাটে যানবাহন বোঝাই করে রো রো ফেরি এনায়েতপুরী এবং ৭ নম্বর ঘাটে ভাষা শহীদ বরকত, খানজাহান আলী ও ইউটিলিটি (ছোট) ফেরি হাসনাহেনা নোঙর করে থাকতে বাধ্য হয়।
পাটুরিয়াঘাট এলাকার ৩ নম্বর ঘাটে রো রো ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ও কেটাইপ (মাঝারি) ফেরি কুমিল্লা এবং ৪ নম্বর ঘাটে কেটাইপ ফেরি বাইগার ও রো রো ফেরি শাহ পরান নোঙর করে রাখা হয়।
বিআইডব্লিউটিসি আরিচা কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম-বাণিজ্য) আবদুস সালাম বলেন, ‘দীর্ঘক্ষণ ফেরি বন্ধ থাকায় উভয় ঘাটে নদী পারাপারের অপেক্ষায় থাকা বেশ কিছু গাড়ির লম্বা লাইন তৈরি হয়েছে। তবে কুয়াশা কমামাত্র ফেরিগুলো ছাড়া হবে। আশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘাটে থাকা যানবাহন নদী পার হতে পারবে।’
এদিকে মানিকগঞ্জের আরিচা-পাবনার কাজিরহাট নৌপথেও গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে কুয়াশার কারণে ফেরি চলাচল ব্যাহত হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে অতিমাত্রায় কুয়াশা পড়লে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে রাত সাড়ে ১০টা থেকে এই নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় যানবাহন বোঝাই ফেরিগুলো ঘাটেই নোঙর করে রাখা হয় বলে বিআইডব্লিউটিসি আরিচা কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক আবু আবদুল্লাহ রনি নিশ্চিত করেন।
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) আরিচা কার্যালয়ের ট্রাফিক সুপারভাইজার মো. শিমুল ইসলাম বলেন, কুয়াশার কারণে গতকাল রাত আটটা থেকে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া এবং আরিচা-কাজিরহাট নৌপথে সব ধরনের লঞ্চসহ অন্যান্য নৌযান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। লঞ্চগুলো উভয় ঘাটের পন্টুনের সঙ্গে নোঙর করে রাখা হয়েছে।