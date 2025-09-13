ভিপি পদে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলেন ছাত্রদলের মাহমুদুল

রাকসু নির্বাচন
ভিপি পদে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলেন ছাত্রদলের মাহমুদুল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদ থেকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠু। আজ শনিবার বিকেলে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিনে তিনি এ পদ থেকে সরে দাঁড়ান। তবে সিনেটে ছাত্রপ্রতিনিধি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্যানেল ঘোষণার আগে শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুলের নাম ভিপি পদের আলোচনায় ছিল। তবে প্যানেল ঘোষণার সময় তিনি ও তাঁর সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন না। এতে ক্যাম্পাসে সংগঠন থেকে তাঁর পদত্যাগের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী পদত্যাগের বিষয়টি অস্বীকার করেন।
৭ সেপ্টেম্বর প্যানেলে জায়গা না পেয়ে ‘বিদ্রোহী’ হিসেবে ভিপি ও সিনেট পদে স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন মাহমুদুল। আজ বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি ভিপি পদে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদুল বলেন, ‘নিয়ম মেনে শুরুতেই আমি স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার নির্বাচনপ্রক্রিয়ার অংশ। ছাত্রদলের প্যানেলকে শক্তিশালী করার জন্যই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
ছাত্রদলের প্যানেলে জায়গা না পাওয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাহমুদুল বলেন, ‘আমি শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক। সংগঠন মনে করেছে, আমার দ্বারা সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করলে সংগঠনটি আরও গতিশীল হবে। তাই আমাকে দলীয় সিদ্ধান্তে প্যানেলে রাখা হয়নি।’