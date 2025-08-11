রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানি বাড়ছে, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানি বাড়ছে, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত
রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানি বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত সময়ের আগের ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী পয়েন্টে ১৯ সেন্টিমিটার পানি বেড়েছে। এতে নদীর তীরবর্তী বস্তি এলাকায় পানি ঢুকে পড়েছে। নগরের বাজে কাজলা এলাকায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত আলোর পাঠশালার মাঠটি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।
রাজশাহী পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী পয়েন্টে গতকাল রোববার সকাল ছয়টায় পদ্মা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৭ দশমিক ১৩ মিটার। আজ সকাল ছয়টায় পানি বেড়ে হয়েছে ১৭ দশমিক ৩২ মিটার। অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে পানির উচ্চতা বেড়েছে ১৯ সেন্টিমিটার। রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানির বিপৎসীমা ১৮ দশমিক শূন্য ৫ মিটার।
গত ২৪ জুলাই রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানি বেড়ে হয়েছিল ১৬ দশমিক ৩৫ মিটার। তারপর আবার তা কমতে থাকে। আবার ৩১ জুলাই থেকে পানি বাড়তে থাকে। ৭ জুলাই ২৪ ঘণ্টায় পানি বেড়েছিল ২৪ সেন্টিমিটার। তার পর থেকে পানি বাড়া অব্যাহত আছে।
রাজশাহীর আলোর পাঠশালার মাঠটি পদ্মা নদী লাগোয়া। গতকালও এই মাঠ শুকনা ছিল। কিন্তু আজ সকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে গিয়ে মাঠে পানি দেখতে পান। প্রধান শিক্ষক রেজিনা খাতুন বলেন, গত পাঁচ দিন আগে নদীর পানি মাঠের অনেক নিচে ছিল। প্রতিদিন বাড়তে বাড়তে তা মাঠে এসে ঠেকেছে। পুরো মাঠটি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।
আজ সকালে ওই এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী তালাইমারী, বাজে কাজলা ও পঞ্চবটি এলাকার শিক্ষার্থীরা পানির মাড়িয়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। আলোর পাঠশালার নবম শ্রেণি শিক্ষার্থী চাঁদনী খাতুন জানায়, তাদের বাড়ি পদ্মার তীরে বাজে কাজলা এলাকায়। তাদের ঘরে পানি ঢুকেছে।
সুরাইয়া খাতুন নামের আরেক শিক্ষার্থীর বাড়ি পদ্মা তীরবর্তী চর খিদিরপুর গ্রামে। মুঠোফোনে সে জানায়, তাদের এখনো ঘরবাড়িতে পানি ওঠেনি, তবে গ্রামে পানি ঢুকেছে।