জেলা

সচিবের ভাই পরিচয়ে ইউএনওকে বললেন, আপনার বদলির বিষয়টি দেখব

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি
সচিবের ভাই পরিচয়ে ইউএনওর কাছে এক লাখ টাকা দাবি করে আটক হন রেজাউল করিমছবি: সংগৃহীত

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক সচিবের বড় ভাই পরিচয় দিয়ে খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী শামীমের কাছে এক লাখ টাকা চাওয়ার অভিযোগে মো. রেজাউল করিম (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রামগড় ইউএনও কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

আটক রেজাউল করিম কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার এম এ খালেকের ছেলে। জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে তাঁর ঠিকানা ঢাকার মিরপুরে।

ইউএনও কাজী শামীমের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুই দিন আগে এক ব্যক্তি তাঁকে ফোন করে নিজেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক সচিবের বড় ভাই হিসেবে পরিচয় দেন। আজ সকালে ওই ব্যক্তি আবার ফোন করে জানান, তিনি রামগড়ে অবস্থান করছেন। পরে তাঁকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসতে বলা হয়। কার্যালয়ে আসার পর ওই ব্যক্তিকে নাশতা দেওয়া হয়। একপর্যায়ে তিনি ইউএনওকে বলেন, ‘আপনার বদলির বিষয়টি দেখব।’

ইউএিনও বলেন, বদলির বিষয়ে কথা বলার পর ওই ব্যক্তি নিজের কাছে টাকা নেই জানিয়ে এক লাখ টাকা চান। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে ইউএনও পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজির আলম বলেন, রেজাউল করিম প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর কোনো ভাই সচিব নন বলে স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে ইউনওর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

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