শহীদ হাদিকে কটাক্ষ করে ফেসবুকে পোস্ট, দিনাজপুর পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার
শহীদ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর ঘটনায় কটাক্ষ করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীর নাম মনমোহন রায়। তিনি দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাওয়ার বিভাগের ষষ্ঠ পর্বের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা।
অফিস আদেশে জানানো হয়েছে, ‘প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ এবং ফেসবুকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জুলাই আন্দোলনের সম্মুখসারির যোদ্ধা শহীদ ওসমান হাদির শাহাদাতকে কেন্দ্র করে কটাক্ষ, বিদ্রূপ ও উল্লাস প্রদর্শন এবং ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধঘোষিত রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে মনমোহন রায়ের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির সুপারিশ ও একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গুরুতর অপরাধের ধরন বিবেচনায় প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’
কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৮ ডিসেম্বর ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর দিনে মনমোহন রায় নিজের ফেসবুক আইডিতে লেখেন ‘হেডশট ডান, মেডিকিট নিয়ে আর কত দিন।’ তাঁর এ ফেসবুক পোস্ট নিয়ে পলিটেকনিকের কিছু শিক্ষার্থী আপত্তি তোলেন এবং বহিষ্কারের জন্য বিক্ষোভ করেন। এর আগে গত ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র আন্দোলন সংগঠন থেকেও মনমোহনকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ওই সংগঠনের দিনাজপুর শাখার সমন্বয় দলের সদস্য ছিলেন।
এ বিষয়ে দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ বলেন, তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী মনমোহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।