বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারে দলকে সময় বেঁধে দিলেন বগুড়ার বিএনপির সাবেক নেতা

বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারে দলকে সময় বেঁধে দিলেন বগুড়ার বিএনপির সাবেক নেতা
বিএনপি থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিকে সময় বেঁধে দিলেন বগুড়ার শেরপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জানে আলম। আগামী ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলে তৃণমূল বিএনপির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি পথ বেছে নেবেন বলে ঘোষণা দেন।
আজ রোববার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে শেরপুর পৌর শহরের সকাল বাজার এলাকায় এক মতবিনিময় সভায় তিনি এই ঘোষণা দেন। শহীদ গাজীউর রহমান কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনের দুই উপজেলার বিএনপির কর্মী–সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় সভায় জানে আলম বলেন, ২০২১ সালে বিএনপির সিদ্ধান্তের বাইরে তিনি শেরপুর পৌরসভার মেয়র পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেন। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে এই নির্বাচন করায় তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ জন্য তিনি দলের হাইকমান্ডের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। স্থানীয়ভাবে প্রকাশ্যেও দলীয় নেতা–কর্মীদের কাছে সমাবেশের মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছেন। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যাঁরা বিগত সময়ে নির্বাচন করেছেন, তাঁদের অনেকেরই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়েছে। তাঁর বহিষ্কারাদেশ এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন শেরপুর উপজেলার কুসুম্বি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান শাহ আলম। সভায় উপস্থিত ছিলেন শেরপুর পৌর বিএনপির সহসভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন, শেরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুর রহমান, বগুড়া জেলা বাস, মিনিবাস ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান প্রমুখ।