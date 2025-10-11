মাগুরায় খালে গোসলে নেমে তিন শিশুর মৃত্যু

মাগুরায় খালে গোসলে নেমে তিন শিশুর মৃত্যু
মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলায় খালের পানিতে গোসল করতে নেমে একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার বালিদিয়া ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামের খালে এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া শিশুরা হলো চাপাতলা গ্রামের আনারুল ইসলামের মেয়ে তারিন (৯), সাজ্জাদের মেয়ে সিনথিয়া (৮) ও মো. তরিকুলের মেয়ে তানহা (৯)। তারা একে অপরের প্রতিবেশী।
পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শনিবার দুপুরে গোসলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় ওই তিন শিশু। বেলা দুইটার দিকে চাপাতলা খালে তারা গোসল করতে নামে, এক পর্যায়ে ডুবে যায়।
স্থানীয় লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে খালে নেমে শিশু তিনটিকে উদ্ধার করে মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিন শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা আসাদুর রহমান জানান, তিনটি শিশুকেই মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল।
এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মতিয়ার শেখ নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘আমরা খবর পেয়েই খালে ঝাঁপ দিই। প্রথমে একটি মেয়েকে উদ্ধার করি। পরে আরও দুজনকে উদ্ধার করা হয়। ওই শিশুদের পরিবারের লোকজন শোকে ভেঙে পড়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহম্মদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল খায়ের শেখ মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের লোকজন থানায় এসেছেন। লাশ হস্তান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।