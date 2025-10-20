টাঙ্গাইলে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ৮ বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার
টাঙ্গাইলের সখীপুরে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আট বছরের এক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার বেলা দুইটার দিকে বাড়ির পাশে একটি কলাবাগানে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা। আহত অবস্থায় মেয়েটিকে প্রথমে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে ও পরে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের ওয়ান–স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়েছে।
অভিযুক্ত তরুণের নাম মামুন মিয়া (২১)। তাঁর বাবা দুবাইপ্রবাসী। এলাকায় মামুন বখাটে ও মাদকসেবী হিসেবে পরিচিত। এ কারণে তাঁকে বিদেশ পাঠানোর চেষ্টা করছেন মা–বাবা।
মেয়েটির নানি বলেন, ‘মামুন মিয়া সম্পর্কে শিশুটির দূরসম্পর্কের আত্মীয় হয়। দুপুরের দিকে মামুন মেয়েটিকে কলা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে কলাবাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটি কান্নাকাটি করে বাড়ি এসে আমাদের ধর্ষণের ঘটনাটি জানায়। মেয়েটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।’
মেয়েটির বাবা আজ বিকেলে সখীপুর থানায় গিয়ে ঘটনাটি পুলিশকে জানিয়েছেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূইয়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় প্রথম আলোকে বলেন, ধর্ষণের ঘটনাস্থল ঘাটাইল উপজেলায় হওয়ায় ওই থানায় মামলা করার জন্য মেয়েটির বাবাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ঘাটাইল থানার ওসি মোশাররফ হোসেন মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘সখীপুর থানার ওসির কাছ থেকে এইমাত্র ঘটনাটি জানলাম। এখনো থানায় কেউ অভিযোগ করেনি। তারপরও আসামিকে ধরতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।’