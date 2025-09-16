সীতাকুণ্ডের জাহাজভাঙা কারখানায় আগুনে ৮ শ্রমিক দগ্ধ
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের একটি জাহাভাঙা কারখানায় আগুন লেগে আটজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ফুলতলা এলাকায় জিরি সুবেদার শিপব্রেকিং ইয়ার্ড নামের জাহাজভাঙা কারখানায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিকদের চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, জাহাজভাঙা কারখানাটির শ্রমিকেরা অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের শিখা দিয়ে লোহা কাটার কাজ করছিলেন। এ সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ পোড়া তেলসহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের ওপর পড়লে আগুন ধরে যায়। সেখানে কর্মরত আট শ্রমিক দগ্ধ হন। তাঁদের চট্টগ্রাম নগরের একাধিক হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে।
শিল্প পুলিশ ৩–এর (চট্টগ্রামের) পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, ওই জাহাজভাঙা কারখানাটি গ্রিন শিপইয়ার্ড করার জন্য প্রায় সব শর্ত পূরণ করেছে। কিন্তু এখনো সম্ভবত সনদ পায়নি। এই অবস্থায় আজ দুপুরে জাহাজ স্ক্র্যাপ লোহা কাটার সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন ধরে ওই আট শ্রমিক দগ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে দুজনের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। বাকি ছয়জনের ১০ শতাংশের মতো পুড়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। আহত শ্রমিকদের মধ্যে তিনজনকে সাগরিকা গ্রিন হাসপাতাল ও পাঁচজনকে মেহেদীবাগের ন্যাশনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ মামলা করতে চাইলে সীতাকুণ্ড থানা মামলা করা হবে। এরপর শিল্প পুলিশ মামলাটির তদন্ত করবে বলে জানান তিনি।