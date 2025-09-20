বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু
চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত আটটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গতকাল বেলা তিনটার দিকে লোহাগাড়ার আমিরাবাদ ইউনিয়নের রাজঘাটা এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে তিনি আহত হন।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. ইদ্রিস। তিনি উপজেলার আমিরাবাদের তজু মুন্সীর পাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর ভাগনে মো. লোকমান প্রথম আলোকে বলেন, দুপুরে রাজঘাটা এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নেন মো. ইদ্রিস। সেখানে খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে হেঁটে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন তিনি। এ সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দেয়।
লোকমান বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা মো. ইদ্রিসকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক রুহুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও কাউকে পাওয়া যায়নি। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেবে।