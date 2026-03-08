জেলা

চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা। গতকাল ভোরে নগরের ২ নম্বর গেট এলাকায়ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী। গতকাল শনিবার ভোরে নগরের ২ নম্বর গেট এলাকায় উড়ালসড়কের নিচে তাঁরা এই শোভাযাত্রা করেন। মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

৫৬ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে দেখা যায়, ৭ থেকে ৮টি মোটরসাইকেল নিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা স্লোগান দিচ্ছেন। ‘আজকের এই দিনে, মুজিব তোমায় মনে পড়ে’; ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায় তাঁদের।

ছাত্রলীগের মিছিলের বিষয়ে জানতে চাইলে নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (গণমাধ্যম) আমিনুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

