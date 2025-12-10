জেলা

বিএনপি ছেড়ে এনসিপির প্রার্থী হলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মনজুর কাদের

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
সিরাজগঞ্জে- ৫ (বেলকুচি ও চৌহালী) আসনে এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, সাবেক প্রতিমন্ত্রী মনজুর কাদের
ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি ও চৌহালী) আসন থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর মনজুর কাদের। আজ বুধবার দলটি প্রথম ধাপে ১২৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। এর মধ্যে রয়েছেন চারবারের সাবেক সংসদ সদস্য মনজুর কাদের।

আজ বিকেলে এক ফেসবুক পোস্টে এনসিপিতে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এই সদস্য। সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা ও নতুন রাজনীতির ধারণায় বিশ্বাস রেখে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে নিজেকে সম্পৃক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে আমি জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগদান করেছি এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন পেয়েছি।’

মনজুর কাদের আরও লিখেছেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, এনসিপিই পারে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে সামনে এনে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং দেশের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে।’

১৯৮৬ সালে মনজুর কাদের সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়া) আসন থেকে ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ওই সময় ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯৬ সালে জাতীয় পার্টি ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দেন মনজুর কাদের। এরপর ১৯৯৬ সালে পাবনা-১ আসন থেকে এবং ২০০১ সালে সিরাজগঞ্জ-৬ (চৌহালী ও শাহজাদপুর) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে এই আসনের সীমানা পরিবর্তিত হয়ে সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসন করা হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও এই আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পান মনজুর কাদের। তবে সে সময় মাত্র ২৫২ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুল লতিফ বিশ্বাসের কাছে হেরে যান তিনি।

এবারও সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন মনজুর কাদের। তবে বিএনপি এই আসনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির (রাজশাহী বিভাগীয়) সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খানকে (আলিম) বেছে নিয়েছে।

মনজুর কাদেরের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত সোমবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিএনপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদ ও দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবেদন করেন মনজুর কাদের। গতকাল মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বিএনপির পক্ষ থেকে আবেদনটি গ্রহণ করা হয়। এরপর এনসিপিতে যোগদান করে এই আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি। আসনটিতে তাঁকে লড়তে হবে বিএনপি প্রার্থী আমিরুল ইসলাম এবং জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আলী আলমের সঙ্গে।

এই আসনে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকার মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তবে দল থেকে মনজুর কাদের মনোনয়ন পাওয়ায় ফেসবুক পোস্টে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

