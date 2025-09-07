জেলা

ভোলায় ঘরে ঢুকে ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিনিধি
ভোলা
ভোলায় ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের নেতাকে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার রাতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছেছবি : প্রথম আলো

ভোলায় ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আমিনুল ইসলাম হককে (নোমানী হুজুর) ঘরে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার চরনোয়াবাদ এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

নিহত আমিনুল ইসলাম জাতীয় ইমাম সমিতির ভোলা জেলা শাখার সহসভাপতি ও ভোলা আলিয়া মাদ্রাসার সানি মুহাদ্দিস। ঘটনার সময় বাসায় পরিবারের সদস্যরা ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান তজুমদ্দিন উপজেলায় শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল রাতে ভোলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এশার নামাজ শেষে গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাসায় ফেরেন আমিনুল ইসলাম। সেখানে আগে থেকে ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাঁকে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ভোলা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ভোলা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু শাহাদাত মো. হাচনাইন পারভেজ গতকাল রাতে বলেন, ‘আমরা প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ভোলা ২৫০ শয্যা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।’

এদিকে হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে আলেম সমাজ, স্বজন ও গ্রামবাসীর মধ্যে শোকের পাশাপাশি ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতা হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে দুই কিলোমিটার মিছিল করে ভোলা শহরে মিছিল বের করেন। পরে শহরের কে জাহান শপিংকমপ্লেক্স চত্বরে সমাবেশ হয়। এ সময় আমিনুল ইসলাম হককে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। তাঁরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন সর্বদলীয় মুসলিম ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও ভোলা দারুল হাদিস কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মোবাশ্বিরুল হক নাঈম, আনজুমানে মফিদুল ইসলামের সেক্রেটারি মাওলানা বনি আমিন, জামায়াতে ইসলামীর ভোলা পৌর শাখার আমির জামাল উদ্দিন, হেফাজতে ইসলামের পৌর সভাপতি মিজানুর রহমান আজাদী প্রমুখ। শেষে নিহত ব্যক্তির আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ভোলা জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্বাস উদ্দিন।

