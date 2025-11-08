শ্রীপুরে বাইসাইকেল নিয়ে খেলতে বের হয়ে ৩৪ ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ শিশু
নিজের বাইসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল শিশু আনাস খান (৪)। পরে বাইসাইকেল পাওয়া গেলেও শিশুটির খোঁজ মিলছে না প্রায় ৩৪ ঘণ্টা ধরে। গাজীপুরের শ্রীপুরের রাজবাড়ি ইউনিয়নের চিনাশুকানিয়া গ্রামের বাড়ি থেকে গতকাল শুক্রবার সকাল আটটার দিকে নিখোঁজ হয় শিশুটি।
শিশু আনাস ওই গ্রামের সৌদি আরবপ্রবাসী আল আমিনের ছেলে। পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান সে। স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেনে শিশু শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।
এ ঘটনায় শুক্রবার রাতে শ্রীপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন শিশুর দাদা হাসেন আলী খান। জিডি থেকে জানা যায়, সকাল আটটায় শিশুটি বাইসাইকেল নিয়ে দাদার বাড়ি থেকে বাইরে বের হয়। এরপর দুই ঘণ্টা ধরে শিশুটি বাড়িতে ফিরে না আসায় স্বজনেরা তাকে আশপাশে খুঁজতে থাকেন। সকাল ৯টার দিকে প্রতিবেশী সাজুর বাড়িতে শিশুটির বাইসাইকেলটি পাওয়া গেলেও শিশুর খোঁজ মেলেনি। বাইসাইকেলের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সাজু স্বজনদের বলেন, অপর প্রতিবেশী নজরুল ইসলামের স্ত্রী বাইসাইকেলটি সেখানে রেখে গেছেন।
শিশু আনাসের ফুফা মো. মনির হোসেন মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, শিশুটি সাইকেল নিয়ে প্রতিবেশী অন্য এক শিশুর সঙ্গে খেলা করছিল বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। সেই শিশু বাড়ি ফিরলেও আনাস ফিরেনি। কীভাবে কী হয়েছে, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কারও সঙ্গে শিশুর পরিবারের কোনো শত্রুতা আছে বলেও জানা নেই।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহম্মদ আবদুল বারিক জানান, শিশু নিখোঁজের ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি হয়েছে। বাড়ি থেকে শিশুটি নিখোঁজ হয়েছে। সাধারণ ডায়েরির আলোকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।