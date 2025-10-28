ময়মনসিংহে হাসপাতালে ভর্তির ৬ ঘণ্টা পর ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

ময়মনসিংহে হাসপাতালে ভর্তির ৬ ঘণ্টা পর ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তির ছয় ঘণ্টা পর গতকাল সোমবার রাত ১টার দিকে তিনি মারা যান।
মৃত হুসেন বানু (৬৩) গাজীপুরের শ্রীপুরের লোহাগাছা এলাকার বাসিন্দা। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।
আজ মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের সহকারী ফোকাল পারসন মোস্তফা ফয়সাল রাহাত বলেন, ওই রোগী এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
হাসপাতাল প্রশাসনের তথ্যমতে, আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টা পর্যন্ত হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৮৪ জন রোগী ভর্তি আছেন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল সকাল ৭টা থেকে আজ সকাল ৭টা পর্যন্ত) ৩৫ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন এবং ৩৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে ৫৯ জন পুরুষ, ২১ জন নারী ও ৪ জন শিশু।
চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হাসপাতালটিতে মোট ১ হাজার ৩৫৯ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে মারা গেছেন ১১ জন। জানুয়ারিতে একজন, সেপ্টেম্বরে ৫ জন এবং চলতি অক্টোবর মাসে আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এই বছরের মধ্যে চলতি অক্টোবর মাসেই সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন—মোট ৬৬০ জন। হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ২৪টি শয্যা থাকলেও আজ সকাল পর্যন্ত সেখানে ভর্তি আছেন ৮৪ জন রোগী।