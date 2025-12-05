সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু
সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১০টার দিকে দেশটির আসির প্রদেশের আবহা শহরের মাহাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম নুরুল আলম (৩৫)। তিনি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের আকবরপাড়া এলাকার সালে আহমদের ছেলে। তাঁর তিনটি সন্তান রয়েছে।
আধুনগর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবুল কালাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘নিহত নুরুল আলম ১০ বছর আগে সৌদি আরবে যান। সেখানে খেলনার ব্যবসা করতেন তিনি। মাইক্রোবাস চালিয়ে নিজেই বিভিন্ন খেলনা দোকানে দোকানে সরবরাহ করতেন। গতকাল রাতে তাঁর মাইক্রোবাসটিকে একটি লরি চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।’