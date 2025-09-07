জেলা

ফেনীতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, দুজন নিহত

প্রতিনিধি
ফেনী
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাস। আজ সকাল আটটার দিকে তোলাছবি: হাইওয়ে পুলিশ থেকে নেওয়া

ফেনীতে বালুবাহী ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের একজন বাসের সুপারভাইজার ও আরেকজন চালকের সহকারী। আজ রোববার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার হাফেজিয়া নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার রঘুনাথপুর গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে রবিউল ইসলাম (৩৬) ও যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার মোবারকপুর গ্রামের আবদুল আলী মোল্লার ছেলে মো. রফিক (৬০)। তাঁদের মধ্যে রবিউল সুপারভাইজার আর রফিক চালকের সহকারী ছিলেন।

হাইওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, মহাসড়কে বালুবাহী দ্রুতগতির একটি ট্রাক হঠাৎ ব্রেক করে। যাত্রীবাহী শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস এ সময় পেছন থেকে ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসচালক, চালকের সহকারী ও সুপারভাইজার গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আহত বাসচালককে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ফেনীর মহিপাল হাইওয়ে থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হারুন উর রশিদ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর থেকে ট্রাকচালক পলাতক। ময়নাতদন্তের জন্য লাশগুলো হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।

