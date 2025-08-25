গভীর স্তর পর্যন্ত দুর্নীতি বন্ধ করতে আমরা পারিনি: উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ
অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেছেন, ‘সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোর ভেতরে এমন কতগুলো বিষয় আছে, এগুলো সুব্যবস্থা নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের জায়গা থেকে একটা পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি, কিন্তু গভীর স্তর পর্যন্ত দুর্নীতি বন্ধ করতে আমরা পারিনি, এত অল্প সময়ে পারবও না।’
আজ সোমবার দুপুরে বগুড়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষ করতোয়ায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লাইট হাউসের নাগরিক অধিকার ও জলবায়ু ন্যায্যতা প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেন, সরকারি–বেসরকারি সংস্থাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে একটা সুন্দর জায়গায় আনতে হবে। দুর্নীতির বাইরে আসার পথ খুঁজে বের করতে হবে। সরকারের রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার জন্য যোগ্য মানুষ ও যোগ্য এনজিওকে আনতে হবে। যোগ্য এনজিও নির্বাচনে সরকারের নির্বাচন প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ ও পক্ষপাতিত্বমূলক থাকে। আগামী দিনে সেই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।
সিভিক এনগেজমেন্ট ফান্ড (সিইএফ), সুইজারল্যান্ড দূতাবাস ও গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডার অর্থায়নে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লাইট হাউস দেশের ছয়টি জেলায় নাগরিক অধিকার ও জলবায়ুর ন্যায্যতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, তাঁদের অধিকার সক্ষমতা বৃদ্ধি, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীদের সহায়তা, সহিংসতা নিরসনে অভিযোগ রেফারেন্স পরিষেবা প্রদান, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সেবা পাওয়ার সুযোগ সর্ম্পকে সচেতন করা, কিশোরীর মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক কাউন্সেলিং সেবা, স্থানীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে সিভিল সোসাইটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলার মাধ্যমে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
বগুড়া জেলা প্রশাসক হোসনা আফরোজার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সিভিক এনগেজমেন্ট ফান্ডের তহবিল বিশেষজ্ঞ আজিজা আসফিন, লাইট হাউসের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মুশফিকুর রহমান, প্রকল্পের পরামর্শক সমন্বয়কারী সিদ্দিকুল আলম, প্রকল্প কর্মকর্তা সানজিদা নাসরিন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লাইট হাউসের নির্বাহী পরিচালক হারুন অর রশীদ।