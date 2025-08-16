এক বছরের সাজা এড়াতে পালিয়ে ছিলেন ৪ বছর, অবশেষে গ্রেপ্তার

এক বছরের সাজা এড়াতে পালিয়ে ছিলেন ৪ বছর, অবশেষে গ্রেপ্তার
চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত নাফিউর রহমান ওরফে ফয়সাল (৩৩) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২০২১ সালে মাদকের একটি মামলায় চাঁদপুরের একটি আদালতের রায়ে তাঁর এক বছর পাঁচ মাসের সাজা হয়। তবে সাজা এড়াতে তিনি চার বছরের বেশি সময় বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন।
গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে মতলব দক্ষিণ উপজেলার মধ্য কলাদী এলাকা থেকে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার হন নাফিউর। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পুলিশ এ তথ্য জানায়।
নাফিউর রহমানের বাড়ি মতলব দক্ষিণ উপজেলার কলাদী এলাকায়। তিনি ওই এলাকার খসরু মিয়ার ছেলে। পুলিশ জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য আইনে মোট ২৫টি মামলা আছে।
মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহাম্মদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নাফিউরকে গ্রেপ্তার করেন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। পরে তাঁকে গতকাল বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে করা অন্যান্য মামলা চলমান আছে।