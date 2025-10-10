চট্টগ্রাম বন্দরের আশপাশে এক মাস সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ
চট্টগ্রাম বন্দরের আশপাশের এলাকায় আগামী এক মাসের জন্য সব ধরনের মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন ও পথসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম নগর পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম নগর পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজের সই করা গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এ উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরসংলগ্ন বারেক বিল্ডিং মোড়, নিমতলা মোড়, ৩ নম্বর জেটি গেট, কাস্টমস মোড়, সল্টগোলা ক্রসিংসহ বন্দর এলাকায় যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক, শ্রমিক বা সামাজিক সংগঠনের মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন, পথসভা ১১ অক্টোবর থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৩০ ধারায় দেওয়া ক্ষমতাবলে এটি করা হয়েছে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ বলেন, আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য পরিবহনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার পণ্যবাহী যানবাহন চট্টগ্রাম বন্দরে চলাচল করে। কিন্তু বন্দর এলাকায় মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন, পথসভা ইত্যাদি আয়োজনের ফলে যানজট সৃষ্টি হয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।